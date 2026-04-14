１４日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、３月にメンバー７人がそろった完全体でカムバックを果たした人気グループ「ＢＴＳ」が今月９日の韓国・高陽市公演を手始めに４年ぶりとなるワールドツアーをスタートさせたことを報じた。

番組では、メンバーからの日本のファンに向けてのメッセージも伝えた上で１７、１８日には日本公演を東京ドームで開催することも伝えた。

コメンテーターで出演の陸上女子１００メートルハードルの元日本記録保持者・寺田明日香さんはキャスターの井上貴博アナウンサーに「娘さんが（ＢＴＳを）好きだと聞きましたけど？」と聞かれると「そうなんですよ。ただですね。（チケットが）取れないんですよ。取れないですよね〜」とカメラに向かって訴えた。

井上アナに「誰に訴えかけてるんですか？」とツッコまれると「テレビの前に苦しんでる方がたくさんいらっしゃると思うんで」と寺田さん。出水麻衣アナに「パソコンとか開いて見てたんですか？」と聞かれると「取り方とか見てたんですよ。でも、これは無理でしょ！と」と答えていた。