忘れな草賞で最後方から、豪快に差し切ったジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島厩舎）は、引き続き今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝とのコンビで、オークス・Ｇ１（５月２４日、東京）へ向かうことが、１４日、分かった。

今週の皐月賞では現段階で女性騎手が騎乗予定の馬はおらず、オークスでの今村がＪＲＡ初のクラシックでの女性騎手による騎乗となることが濃厚だ。

同騎手は５年目の２２歳。これまでＧ１での騎乗は２回。ともにホープフルＳで２０２２年のスカパラダイス（１８着）、２３年のホルトバージで１１着になっている。

寺島調教師は「この前の競馬を見たら距離は延びても大丈夫ですね。右左（回り）がどうのこうのはないですからね。年明けから（馬体が）スカッとして、そのあたりは成長してきたと思います」と話した。同馬はダートで新馬勝ちをしたが、ＪＢＣ２歳優駿、ポインセチア賞とともに７着。芝に転向後は２連勝で、２戦連続でメンバー最速の上がりで勝っている。

◆クラシック 桜花賞、皐月賞、オークス、日本ダービー、菊花賞の総称。伝統ある３歳馬が競い合うレースで、英国の体系にならって創設された。