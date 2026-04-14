21〜26日にボートレース宮島で開催されるプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」の担当者が14日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、大会をPRした。

45歳以上のベテランレーサーが熟練の技を武器に争う大会で、宮島では7年ぶり3回目の開催。池田浩二（48＝愛知）は2大会連続で選考期間トップの勝率を残し、21日のドリーム戦は1号艇。中辻崇人（49＝福岡）は昨年に続く2号艇となった。地元・広島からは22年大会でG1初Vを飾った上平真二（52）らが出場する。

「ベテラン選手の戦略や技術が見られるのが楽しみ」と言うキャンペーンレディー・市原菜乃の推しは地元勢の辻栄蔵（51）。「10回目のG1優勝が懸かっていて、どうなっていくのか」と期待した。

イベントも盛りだくさんで、23日にはM―1王者・たくろうのお笑いライブ、26日には元プロ野球選手・中田翔氏、俳優・成宮寛貴のトークショーなどが行われる。公式YouTube番組「ブッちぎりィ！！」には中田氏らも出演する。売り上げ目標は85億円。