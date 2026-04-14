◇社会人野球第68回JABA岡山大会 Bブロック JR西日本 1―1 トヨタ自動車（2026年4月14日 倉敷マスカット）

リーグ戦初戦のJR西日本は、左腕の花村凌投手が1失点で完投し、引き分けに持ち込んだ。2回に先制を許したが、その後は味方の好守にも助けられ追加点を許さなかった。

「相手を見上げることなく、こっちの方が上かなっていうくらいの気持ちで入りました。スライダーもカットボールもチェンジアップも、全体的によかった」

序盤の打者との対戦で、自身の投球データが取られていることを察すると、それを逆手に取った投球で内野ゴロの山を築いた。敵将の藤原航平監督をして「対策はしてきたんですけど、花村君にバッティングをさせてもらえなかった」と言わしめた。

昨秋に味わった屈辱が、1点への意識を強くさせている。日本選手権1回戦で8回1失点と好投したが、チームはHonda鈴鹿に完全試合を許した。

「あれから1点の取り方とか、ピッチャーは1点をどう取らせないか。それにこだわってチーム全体でやってきている」

現在はセットポジションの投手が多い中、ワインドアップで振りかぶる。引き上げた右脚でタメを作り、2段モーションで投げ下ろす姿は、大商大の1学年後輩にあたる阪神・伊原に似ている。身長は1メートル70で同じだ。

「伊原とは仲がいいですし、野球の話もいっぱいしている。大学で3年間、一緒だったし、お互いに考え方や投げ方を教えてもらったりしていたので、似てきたのかもしれないですね」

入社5年目になり、チームでは中堅の域に入ってきた。

「試合を任せられないといけない立場になってきている。もっとステップアップできるように頑張っていきたいと思います」

雪辱を狙うシーズン、チームのためにまだまだ腕を振る。