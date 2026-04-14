100年の歴史から名物パーソナリティまで網羅　コトブキツカサ『教養として知っておきたいラジオの世界』刊行へ

コトブキツカサによる書籍『教養として知っておきたいラジオの世界』が、4月17日に日本実業出版社より刊行される。

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本書は、日本初の「映画パーソナリティ」としても活動するコトブキツカサが、ラジオの成り立ちや聴かれ方の変化、スポーツ実況中継と英会話ブームの関係、アイドルDJやアニラジの誕生、主要ラジオ局の長寿番組、ラジオ史に残る名物パーソナリティなど、ラジオの世界を独自の視点で解説するもの。全7章構成で、ラジオの誕生と普及から放送の歴史、音声メディアの特性と進化、現場の深掘り、伝説の番組とパーソナリティまでを網羅している。

あわせて、「うどうのらじお」パーソナリティの有働由美子、ニッポン放送で人気番組の制作に携わる長茺純のインタビューも掲載されている。

著者のコトブキツカサは、学生時代よりペンネーム「イングリティ佐野」として「オールナイトニッポン」などの常連投稿者として活動。2010年からは映画を紹介する仕事を本格的に始め、ラジオをはじめとする数々のメディアで活躍している。現在のレギュラー番組は「うどうのらじお」「コトブキツカサのオールナイトニッポンi」（ニッポン放送）、「おはよう寺ちゃん活動中」（文化放送）、「田中みな実あったかタイム」（TBSラジオ）など。著書に『教養として知っておきたい映画の世界』（日本実業出版社）がある。

なお、4月17日（金）には著者のコトブキツカサと吉田豪による出版記念トークイベント「ラジオ業界スキャンダル列伝！」が開催される。

（リアルサウンド ブック編集部）