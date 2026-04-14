身長154cmの小さな飛ばし屋が屋内ドラコン大会に参戦 シュミレーションゴルフでも300ヤード目前のスーパーショット！
ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。日本プロドラコン協会が主催する「GOD残響」の福岡大会に参加したことを投稿した。
身長154センチで最長328ヤード！ 鈴木真緒のぶっ飛びスイング
この大会はシュミレーションゴルフを活用して行う屋内での競技会。選手たちが飛距離を争うだけではなく、音楽や映像と融合させて会場を大いに盛り上げるエンターテインメント型のイベントだ。しかも今回はそれぞれの選手を支援するサポーター（大会運営費や選手のギャランティに活用されるチケットの購入者）が5人以上集まらないと参加できないというルールが設けられていた。「サポーターになってくださった皆様、本当にありがとうございました」「おかげで、試合に出場する事ができました」と鈴木もサポーターに感謝していた。さらに関東から福岡まで応援に駆けつけてくれたファンもいたそうで、「応援してくださる皆様あっての私たちだなと改めて感じました」と感激していた。大会では強豪選手の嘉数舞美との対戦。残念ながら敗戦を喫してしまったが、「シミュレーションの大会では296ydが最長記録に！！！ 300yd打てなかったですが、まだまだ伸び代しかないと感じました！！！ もっともっと！！！！！！」と確かな手応えを感じ取っていた。投稿では音楽や照明、ハイテンションなMCが開場を盛り上げる中でショットを放つ動画や、珍しく真上から捉えたスイングの動画を公開。さらに対戦相手の嘉数や参加選手たちとの写真、そして最後は福岡大会らしく豚骨ラーメンのアップで締めくくっていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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