12日に開かれた自民党の党大会で現役の陸上自衛官が国歌を斉唱したことに、「政治的中立を損ねる」と問題視する声が相次いでいることについて、高市総理は14日、「特定の政党への支援を呼びかけたものではない」などとして「法律的に問題ない」との認識を示しました。

この問題は、4月12日に開かれた自民党大会に現職の陸上自衛官が出席し、国歌斉唱を行ったもので、自衛隊法では投票などの選挙権の行使をのぞく自衛隊員の政治的行為が認められていません。

野党からは「政治的中立を損ねている」など批判の声が上がるほか、自民党内からも問題視する声が上がっていますが、高市総理は14日、「法律的に問題はない」との認識を示しました。

高市総理

「国歌を歌唱することそのものは政治的行為に当たるものではないですから、今回の件は自衛隊法違反には当たらないと認識をいたしております」

高市総理は、この自衛官については「当日、会場に着くまでお見えになることは知らなかった」とした上で、「私人として旧知の民間の方からの依頼を受けて国歌を歌唱した。特定の政党への支援を呼びかけたりすることでなく、国歌を歌唱されたということで法律的にも問題ない」と主張しています。