『未解決の女』巨大広告が渋谷に登場 スタイリッシュなビジュアルに
テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（毎週木曜 後9：00）の初回が16日に放送されるのに先駆けて、本作のメインビジュアルの巨大広告が渋谷マークシティに登場した。
【集合ショット】大勢のファンに囲まれて…笑顔で手を降る鈴木京香＆黒島結菜ら
桜の舞うこの季節にピッタリな、スモーキーな大人ピンク＆グレージュを基調とした背景に、春を象徴する“桜の花びら”に加え、本作のキーアイテムである“文書”も配置。ドラマの世界観をスタイリッシュかつ爽やかに盛り込んだビジュアルとなっている。
主人公・理沙を演じる鈴木京香の凛とした佇（たたず）まいと、周りを取り囲む黒島結菜、宮世琉弥、遠藤憲一、沢村一樹らもダークスーツでビシッと決めている。
本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年７月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason２が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
【交通広告詳細】
◆掲出場所：渋谷マークシティ イーストモール2階-3階
◆掲出期間：2026/4/13(月)〜2026/4/19(日)
【集合ショット】大勢のファンに囲まれて…笑顔で手を降る鈴木京香＆黒島結菜ら
桜の舞うこの季節にピッタリな、スモーキーな大人ピンク＆グレージュを基調とした背景に、春を象徴する“桜の花びら”に加え、本作のキーアイテムである“文書”も配置。ドラマの世界観をスタイリッシュかつ爽やかに盛り込んだビジュアルとなっている。
本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年７月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason２が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
【交通広告詳細】
◆掲出場所：渋谷マークシティ イーストモール2階-3階
◆掲出期間：2026/4/13(月)〜2026/4/19(日)