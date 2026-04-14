武尊の妻・川口葵、品数豊富な食卓披露に称賛の声「いいお嫁さん過ぎます」「バランスも最高」
格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（27）が12日、自身のインスタグラムを更新。品数豊富な手料理とみられる食卓を披露した。
【写真】「いいお嫁さん過ぎます」品数豊富な食卓を披露した川口葵
川口は「本日は簡単ご飯で失礼します」と書き出し、「鮪と山芋のねばねば丼」「きのことわかめのお味噌汁」「にんにくのホイル焼き（いつメン）」「トマトの塩昆布和え」「縞鯵、鮪のお刺身もご自由にどうぞ」「お豆腐」「たまご焼き（わたしの）笑」とメニューを紹介。小鉢がずらりと並び、彩りも豊かな豪華な食卓の写真を投稿した。
この投稿にフォロワーからは「この品数で簡単ご飯だなんて いいお嫁さん過ぎます」「美味しそう バランスも最高」「小鉢がいっぱいで美味しそうですね」「簡単じゃないですよ！毎日偉いです」「ねばねば丼美味しそうです」など、称賛の声が多数寄せられている。
川口と武尊は、2025年7月29日に双方のSNSを通じて、結婚したことを報告している。
【写真】「いいお嫁さん過ぎます」品数豊富な食卓を披露した川口葵
川口は「本日は簡単ご飯で失礼します」と書き出し、「鮪と山芋のねばねば丼」「きのことわかめのお味噌汁」「にんにくのホイル焼き（いつメン）」「トマトの塩昆布和え」「縞鯵、鮪のお刺身もご自由にどうぞ」「お豆腐」「たまご焼き（わたしの）笑」とメニューを紹介。小鉢がずらりと並び、彩りも豊かな豪華な食卓の写真を投稿した。
この投稿にフォロワーからは「この品数で簡単ご飯だなんて いいお嫁さん過ぎます」「美味しそう バランスも最高」「小鉢がいっぱいで美味しそうですね」「簡単じゃないですよ！毎日偉いです」「ねばねば丼美味しそうです」など、称賛の声が多数寄せられている。
川口と武尊は、2025年7月29日に双方のSNSを通じて、結婚したことを報告している。