◇インターリーグ オリオールズ9―7ダイヤモンドバックス（2026年4月13日 ボルチモア）

オリオールズのクレイグ・アルバーナズ監督が、強烈なライナーのファウルが顔面を直撃するアクシデントに見舞われた。しかしその後、打った選手を熱く抱きしめた。

ダイヤモンドバックス戦の5回1死。8番・ジャクソンの強烈なライナーが一塁ベンチにいた指揮官の顔面に直撃。すぐさまベンチ裏に運ばれて治療を受けたが、ジャクソンは「打った後にアルビーが顔を押さえているのが見えたんだ。心臓が止まるかと思ったよ」と打席で呆然とした。

幸いなことに重傷ではなかったが、話には続きがある。

2―7の6回1死満塁で、そのジャクソンが自身初となる満塁本塁打を放った。本拠地は熱狂に包まれ、ベンチに戻った右打者を出迎えたのがベンチ裏から出てきたアルバーナズ監督。熱い抱擁で値千金の一発を称えた。

「最高だったよ。誰かを傷つけたくなんかない。彼は冷静で元気そうだったから僕も安心したよ」

ジャクソンのグランドスラムで1点差に迫ったチームは、その後に逆転勝利。災い転じて福、の一夜になった。