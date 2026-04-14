先月から、男子児童が行方不明となっている京都府南丹市で、13日、子どもとみられる遺体が見つかり、警察は、身元の特定を急いでいます。

京都府警本部前から中継です。

13日の夕方、状況は大きく動きました。13日に発見された子どもとみられる遺体について、警察は14日朝から司法解剖を行い、身元や死因の特定などを進めています。

遺体が見つかったのは、南丹市園部町の山林で、先月から行方不明となっている小学6年生の安達結希くんの捜索をしていた警察官が、あおむけに倒れている遺体を発見しました。

14日、新たに判明したのは、遺体の服装についてです。子どもとみられる遺体が、胸に「84」と書かれたトレーナーを身に着けていたことが分かりました。

警察はこれまで遺体の服装について、結希くんが行方不明当時に身につけていたとされる「紺色のフリース」や「ベージュのズボン」といった服装と「矛盾はない」としていました。このトレーナーについても、結希くんの服と同じデザインだったということです。

遺体は亡くなってから、かなりの日数が経過しているとみられていますが、警察は14日朝から司法解剖を行うとともに、早ければ14日中にも、遺体の身元が特定される見込みです。

発見現場での14日の鑑識活動は終了したとみられています。捜査関係者は、こうした鑑識の結果や身元の特定次第では、今後捜査本部を設置する可能性があるとしています。