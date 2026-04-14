カーリング女子で元ロコ・ソラーレ（ＬＳ）の吉田知那美が１４日、自身のインスタグラムを更新し、ロックリーグの戦いを振り返った。

先月にＬＳを退団した吉田は、カーリング界初となるプロリーグ・ロックリーグのタイフーンで主将に就任。スウェーデン代表でミラノ・コルティナ五輪金メダルのアンナ・ハッセルボリなど、実力者がそろった多国籍チームをまとめ上げ、準優勝に大きく貢献した。

インスタグラムにはチームでの集合写真などを添えた上で「プロリーグファーストシーズン、私たちタイフーンカーリングクラブは準優勝でした！この一週間、チームになるためにカーリングだけではなく、お互いを理解すること、国の文化を学び合うことも大切にしてきました」とつづった。

今季のロックリーグは７日から１３日までの短期日程だったが、来季は１月から４月までの日程でカナダと米国の複数都市で実施される。吉田は「ずっと大好きな友達やカーラーとチームになれて、プレーできて、カーリング選手としてまた成長させてもらえて、最高のプロリーグ初年度でした。応援してくれたタイフーンファンのみなさんもありがとうございました！タイフーンのようにどんどん大きく、強くなっていきます！」と決意を新たにした。