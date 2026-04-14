渡辺美奈代、具沢山の夕飯披露「食欲そそられる」「お店で出てきそう」
【モデルプレス＝2026/04/14】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月14日、自身のInstagramを更新。具沢山の八宝菜を披露し、話題となっている。
【写真】56歳元おニャン子「お店で出てきそう」夕飯に作った八宝菜披露
渡辺は「昨夜の夜ごはん」とつづり、八宝菜の写真を投稿。豚肉、ウズラの卵、白菜、人参、タケノコ、しめじ、青梗菜、キクラゲなどたっぷりの具材が入った1皿を公開している。
この投稿は「野菜たっぷりで美味しそう」「お店で出てきそう」「食欲そそられる」「栄養バランス完璧」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「お店で出てきそう」夕飯に作った八宝菜披露
◆渡辺美奈代、具沢山の八宝菜を公開
渡辺は「昨夜の夜ごはん」とつづり、八宝菜の写真を投稿。豚肉、ウズラの卵、白菜、人参、タケノコ、しめじ、青梗菜、キクラゲなどたっぷりの具材が入った1皿を公開している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿は「野菜たっぷりで美味しそう」「お店で出てきそう」「食欲そそられる」「栄養バランス完璧」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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