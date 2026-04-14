TWICEツウィ、美背中ざっくり個性的デザイントップス姿「圧倒的オーラ」「服どうなってるの？」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のツウィ（TZUYU）が、4月13日に自身のInstagramを更新。キャミソールとミニスカートのコーディネートなどを公開した。
【写真】TWICEメンバー「服どうなってるの？」美背中まる見え個性的デザイントップスコーデ
ツウィは、TWICEのロゴが入ったショート丈のキャミソールと、ミニ丈のラップスカートを身に着けたコーディネートを公開。美しいデコルテや肩のライン、引き締まったウエスト、そしてスラリと長く美しい脚が大胆にのぞいている。
また、背中が大きく開いたホルターネックのトップスを身に着け、美しい背中のラインが際立つショットも投稿している。
この投稿にファンからは「スタイルが神」「圧倒的オーラ」「脚が本当に綺麗で見惚れちゃう」「カジュアルを身に着けても女神感」「服どうなってるの？」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「服どうなってるの？」美背中まる見え個性的デザイントップスコーデ
◆ツウィ、キャミ＆ミニスカコーデ披露
ツウィは、TWICEのロゴが入ったショート丈のキャミソールと、ミニ丈のラップスカートを身に着けたコーディネートを公開。美しいデコルテや肩のライン、引き締まったウエスト、そしてスラリと長く美しい脚が大胆にのぞいている。
◆ツウィの衣装姿に絶賛の声
この投稿にファンからは「スタイルが神」「圧倒的オーラ」「脚が本当に綺麗で見惚れちゃう」「カジュアルを身に着けても女神感」「服どうなってるの？」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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