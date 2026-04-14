欧州株 堅調、米国とイランが再び和平協議のテーブルへ
欧州株 堅調、米国とイランが再び和平協議のテーブルへ
東京時間16:32現在
英ＦＴＳＥ100 10599.54（+16.58 +0.16%）
独ＤＡＸ 24016.44（+274.00 +1.15%）
仏ＣＡＣ40 8268.51（+32.53 +0.39%）
スイスＳＭＩ 13207.60（+61.69 +0.47%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:32現在
ダウ平均先物JUN 26月限 48488.00（+63.00 +0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6935.25（+12.50 +0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25627.50（+84.00 +0.33%）
東京時間16:32現在
英ＦＴＳＥ100 10599.54（+16.58 +0.16%）
独ＤＡＸ 24016.44（+274.00 +1.15%）
仏ＣＡＣ40 8268.51（+32.53 +0.39%）
スイスＳＭＩ 13207.60（+61.69 +0.47%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:32現在
ダウ平均先物JUN 26月限 48488.00（+63.00 +0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6935.25（+12.50 +0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25627.50（+84.00 +0.33%）