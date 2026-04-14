欧州株　堅調、米国とイランが再び和平協議のテーブルへ
東京時間16:32現在
英ＦＴＳＥ100　 10599.54（+16.58　+0.16%）
独ＤＡＸ　　24016.44（+274.00　+1.15%）
仏ＣＡＣ40　 8268.51（+32.53　+0.39%）
スイスＳＭＩ　 13207.60（+61.69　+0.47%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:32現在
ダウ平均先物JUN 26月限　48488.00（+63.00　+0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6935.25（+12.50　+0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　25627.50（+84.00　+0.33%）