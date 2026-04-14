Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１４日、静岡・焼津市内で練習を行った。次節・１８日はアウェーで甲府と対戦。Ｊ２リーグで通算１勝２分３敗と負け越しているが、ＭＦ浅倉廉（２４）は「チームが上に行くために勝たないといけない相手」と闘志をのぞかせた。

なぜか甲府には分が悪い。須藤大輔・前監督（現横浜ＦＣ監督）やコーチ陣が現役時代にプレーしていたクラブ。いつも以上に気合を入れて向かって行ったが、２４年６月にホームで一度勝っただけ。昨年３月のルヴァン杯も１―２で敗れ、今年２月の百年構想リーグも１―１の末のＰＫ戦で落としている。

だが手応えはある。秋本真吾スプリントコーチの指導を受け、全体的な走力が上がっている。前節（１１日）の岐阜戦（２〇１）も、豊富な運動量に支えられた全員攻撃が、同点で迎えた後半アディショナルタイムでのＰＫ獲得につながった。槙野智章監督（３８）は「きつい練習がリーグの後半戦で差が出てくる」と自信を見せた。

岐阜戦で１アシストを記録した浅倉も、この日行われた２００メートル走や４００メートル走に意欲的に取り組んだ。「調子は上がっている。攻撃を引っ張っていきたい」。背番号８がアウェー・甲府戦の初勝利を呼び込む。