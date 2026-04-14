男子プロバスケットＢリーグの理事会が１４日、都内で行われ、島田慎二チェアマンが取材に応じた。この日米女子プロバスケットボールＷＮＢＡのドラフト会議でバルキリーズから指名を受けた田中こころについて、日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）会長の立場として「本当にうれしい」とコメントした。

ＷＮＢＡのドラフトで日本人選手が指名を受けるのは萩原美樹子以来、２人目の快挙となる。契約に至り、プレーを果たせば５人目。「まずはドラフト（指名）されたことに敬意を表したい」と未来のエース候補をたたえた。初のＡ代表入りを果たした昨夏のアジア・カップでは中国との準決勝で２７得点。オーストラリアとの決勝でも２１得点と躍動し。オールスターファイブに選ばれた。「世界中からの熱視線を浴びているし、あまり驚いてはいない。将来性を買われている評価は知っていた」と話し、ポテンシャルの高さを評した。

ＪＢＡはこの日、１６日から５月１日の米国遠征メンバーを発表し、田中も名を連ねた。ＷＮＢＡのバルキリーズ、マーキュリーとの対戦も組まれており、米国のバスケファンに存在をアピールするチャンスとなりそうだ。９月にはＷ杯（ドイツ）を控えており島田氏は「日本代表に影響をもたらしてくれたうれしい」と更なる活躍に期待を寄せた。