大連市の英歌石村で、整然と並ぶ標準化栽培コンテナ。（資料写真、大連＝新華社配信）

【新華社大連4月14日】中国遼寧省大連市の英歌石村では屋根部分に太陽光パネルを設置した標準化栽培コンテナ25基が整然と並び、「キノコの町」と呼ばれている。コンテナ内部では最近、金耳（シロキクラゲの一種）やヤマブシタケ、マツタケなどのキノコが順調に生育している。「全天候型スマートキノコキューブ」と呼ばれるコンテナ型栽培ユニットは、安定的な電力供給と太陽光発電によるグリーンエネルギーを組み合わせ、内部の温度や湿度、光量を精密に制御して、スマート栽培を実現している。

コンテナ内部には7段の菌床棚が置かれ、青い柔らかな光が均一に広がっている。施設責任者の田紅（でん・こう）さんは「これは私たちが独自開発したキノコ育成灯で、太陽の散乱光を再現し、主に菌体内の成分分泌を促し密度を高める効果がある」と説明した。コンテナは60度から氷点下40度まで、あらゆる気候条件に対応したスマート運転が可能となっている。コンテナ25基は2人で管理でき、人件費を抑えつつ、大規模栽培の効率化を実現している。

栽培コンテナ内に整然と並んだ菌床棚。（資料写真、大連＝新華社配信）

スマート農業の安定的推進には、電力が欠かせない。各コンテナの上部に設置された太陽光パネルは、スマート制御を支えるグリーン電力を供給している。このような環境下では、金耳やヤマブシタケは生育サイクルが短く、年間最大10回の収穫が可能で、マツタケも3回収穫できる。このほか、生産は「生鮮30％、高度加工70％」モデルを採用している。成熟したキノコの一部は原材料として製薬工場に送られ、高度加工を施すことで付加価値の向上を図っている。（記者/武江民）