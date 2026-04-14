高市総理大臣は14日夕方、総理官邸で取材に応じ、12日に行われた自民党大会で制服を着用した陸上自衛官が国歌斉唱したことについて「自衛隊法違反にはあたらない」との見解を述べた。

高市総理は、「自衛官がお見えになることは知らなかった」と明かしたうえで、「当該自衛官は職務ではなく、私人として旧知の民間の方からの依頼を受けて国歌を歌唱したということだ」と経緯を説明した。

そのうえで、「自衛隊法第61条第1項において隊員の政治的行為の制限について定められているが、国歌を歌唱することそのものは政治的行為に当たるものではないから、今回の件は自衛隊法違反には当たらないと認識している」との考えを示した。

自民党大会に自衛官が出席して歌うことへの見解を問われた高市総理は、「特定の政党への支援を呼びかけたりといったことではなく、国歌を歌唱されたということだから、これは法律的にも問題はない」と強調した。

【速報：高市総理「自衛隊法違反にあたらない」 自民党大会での自衛官による国歌斉唱「特定の政党への支援を呼びかけたわけではなく国歌を歌った。法律的に問題ない」】

高市総理大臣は14日夕方、総理官邸で取材に応じ、12日に行われた自民党大会で制服を着用した陸上自衛官が国歌斉唱したことについて「自衛隊法違反にはあたらない」との見解を述べた。

高市総理は、「自衛官がお見えになることは知らなかった」と明かしたうえで、「当該自衛官は職務ではなく、私人として旧知の民間の方からの依頼を受けて国歌を歌唱したということだ」と経緯を説明した。

そのうえで、「自衛隊法第61条第1項において隊員の政治的行為の制限について定められているが、国歌を歌唱することそのものは政治的行為に当たるものではないから、今回の件は自衛隊法違反には当たらないと認識している」との考えを示した。

自民党大会に自衛官が出席して歌うことへの見解を問われた高市総理は、「特定の政党への支援を呼びかけたりといったことではなく、国歌を歌唱されたということだから、これは法律的にも問題はない」と強調した。