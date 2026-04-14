【「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」オリジナルグッズ】 4月14日より全国の書店で販売

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トーハンはPop Mintと協力し、アニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」のオリジナルグッズを4月14日より全国76書店で販売する。

「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」は、クリエイターの亀山陽平氏が監督・脚本・キャラクターデザイン・制作を手掛けるショートアニメ。2025年にTOKYO MX、YouTube等で放送・配信された。2026年2月よりテレビ放送版を再編集し新シーンを加えた劇場版が全国の映画館にて公開されている。

展開書店では、アニメの主要キャラクターのお花見姿の描き下ろしビジュアルを用いたオリジナルグッズを販売。アクリルスタンドやクリアカードなどがラインナップされている。

□書店リストのページ

ベルティ：描き下ろしポストカード（全4種）※オリジナルグッズ購入者に1会計ごとにランダムで1枚進呈。※各店舗で無くなり次第終了

（C）亀山陽平／タイタン工業