ＰＣＮＥＴが２６年５月期業績予想を上方修正 ＰＣＮＥＴが２６年５月期業績予想を上方修正

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パシフィックネット<3021.T>がこの日の取引終了後に２６年５月期の連結業績予想について、売上高を１００億円から１０３億円（前期比２７．２％増）へ、営業利益を１１億円から１３億５０００万円（同６０．３％増）へ、純利益を６億７７００万円から８億４６００万円（同５９．７％増）へ上方修正した。



ＩＴ機器のサブスクリプションサービスを提供するＩＴサブスクリプション事業で、企業におけるＩＴ機器運用負荷の軽減ニーズの高まりを背景に受注が拡大し、ストック収益が安定成長していることが要因。また、使用済みパソコンなどのデータ消去・適正処理サービスを提供するＩＴＡＤ事業で、ＯＳ更新需要を背景に使用済みＩＴ機器の入荷台数が増加したことや、新品パソコンの価格の高騰に伴い中古価格が上昇したこと、更に再販価値の高い使用済みパソコンの確保に努めたことで、収益性が大きく向上していることも寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）決算は、売上高７７億９１００万円（前年同期比３４．０％増）、営業利益１１億６７００万円（同２．２倍）、純利益７億５６００万円（同２．４倍）だった。



出所：MINKABU PRESS