　14日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2226枚だった。うちプットの出来高が1670枚と、コールの556枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の194枚（57円安100円）。コールの出来高トップは6万5000円の183枚（81円高330円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　16　　　 0　　　 9　　75000　
　　85　　　 0　　　20　　72500　
　　19　　　+7　　　56　　70000　
　　 5　　 +27　　　92　　69000　
　　14　　 +30　　 121　　68000　
　　 9　　 +58　　 186　　67000　
　　 1　　 +83　　 264　　66000　
　 183　　 +81　　 330　　65000　
　　88　　 +95　　 445　　64000　
　　14　　+160　　 630　　63000　
　　 7　　+250　　 825　　62250　
　　17　　+195　　 830　　62000　
　　 5　　+210　　 895　　61750　
　　 1　　+300　　1010　　61500　
　　　　　　　　　　　　　61000　　4220 　 -1035　　　 2　
　　 2　　+295　　1295　　60500　
　　61　　+370　　1450　　60000　
　　29　　+430　　2335　　58000　　2445 　　　　　　　33　
　　　　　　　　　　　　　57250　　2130 　　-490　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57000　　2020 　　-500　　　30　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1670 　　-620　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1515 　　-625　　　27　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1400 　　-545　　　81　
　　　　　　　　　　　　　54500　　1275 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　1170 　　-535　　　26　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 955 　　-495　　　39　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 785 　　-390　　　13　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 735 　　-375　　 180　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 670 　　-320　　　22　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 555 　　-290　　　48　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 465 　　-245　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 450 　　-155　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 330 　　-205　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 300 　　-195　　　15　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 285 　　-165　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 315 　　-115　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 269 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 248 　　-127　　　25　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 245 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 231 　　 -68　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 209 　　-131　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 202 　　-113　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 199 　　 -66　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 186 　　-110　　　11　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 173 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 193 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 145 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 140 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 135 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 137 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 127 　　 -67　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 116 　　　　　　 102　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 106 　　　　　　 139　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 102 　　 -49　　 174　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 103 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 100 　　 -57　　 194　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 100 　　　　　　　31　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　90 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　91 　　　　　　　51　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　84 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　72 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　68 　　 -41　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　61 　　 -37　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　41 　　 -19　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　38 　　 -17　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　25 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　25 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　19 　　 -15　　　14　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　15 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　13 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 9 　　　-8　　　97　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　11 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 8 　　　-2　　　49　
　　　　　　　　　　　　　17500　　　 7 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 5 　　　-2　　　18　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 4 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 3 　　　-1　　　80　

株探ニュース