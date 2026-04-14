日経225オプション6月限（14日日中） 3万8000円プットが出来高最多194枚
14日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2226枚だった。うちプットの出来高が1670枚と、コールの556枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の194枚（57円安100円）。コールの出来高トップは6万5000円の183枚（81円高330円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
16 0 9 75000
85 0 20 72500
19 +7 56 70000
5 +27 92 69000
14 +30 121 68000
9 +58 186 67000
1 +83 264 66000
183 +81 330 65000
88 +95 445 64000
14 +160 630 63000
7 +250 825 62250
17 +195 830 62000
5 +210 895 61750
1 +300 1010 61500
61000 4220 -1035 2
2 +295 1295 60500
61 +370 1450 60000
29 +430 2335 58000 2445 33
57250 2130 -490 3
57000 2020 -500 30
56000 1670 -620 9
55500 1515 -625 27
55000 1400 -545 81
54500 1275 1
54000 1170 -535 26
53000 955 -495 39
52000 785 -390 13
51500 735 -375 180
51000 670 -320 22
50000 555 -290 48
49000 465 -245 5
48000 450 -155 5
47000 330 -205 4
46500 300 -195 15
46000 285 -165 5
45500 315 -115 1
45250 269 2
45000 248 -127 25
44750 245 7
44500 231 -68 3
44000 209 -131 6
43500 202 -113 2
43250 199 -66 1
43000 186 -110 11
42250 173 5
42000 193 1
41000 145 15
40750 140 2
40500 135 2
40250 137 1
40000 127 -67 4
39500 116 102
39000 106 139
38500 102 -49 174
38250 103 1
38000 100 -57 194
37500 100 31
37250 90 4
37000 91 51
36500 84 5
35250 72 2
35000 68 -41 6
34000 61 -37 4
31000 41 -19 1
30000 38 -17 5
27000 25 13
26000 25 15
25000 19 -15 14
23000 15 17
22000 13 -5 1
20000 9 -8 97
19000 11 6
18000 8 -2 49
17500 7 1
15000 5 -2 18
14000 4 4
12500 3 -1 80
株探ニュース
