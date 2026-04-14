日経225オプション5月限（14日日中） 6万1000円コールが出来高最多883枚
14日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1288枚だった。うちプットの出来高が6386枚と、コールの4902枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の325枚（265円安265円）。コールの出来高トップは6万1000円の883枚（173円高410円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
69 0 1 72500
140 +1 3 70000
155 +2 5 69000
88 +2 6 68000
92 +4 11 67000
144 +9 21 66000
251 +17 40 65000
407 +32 72 64000
356 +63 137 63000
436 +105 239 62000
4 +65 235 61875
19 +98 263 61750
9 +66 281 61625
366 +138 315 61500
6 +48 320 61375
11 +150 335 61250
6 +55 365 61125
883 +173 410 61000
4 +114 410 60875
9 +205 460 60750
1 +80 470 60625
76 +185 495 60500
12 +225 560 60250
400 +265 655 60000
9 +280 720 59750
123 +280 785 59500
32 830 59375
6 +150 745 59250
298 +380 1020 59000
5 +355 1075 58750
107 +410 1200 58500
17 +430 1300 58250
45 +450 1365 58125
230 +460 1450 58000 1595 -505 22
18 +565 1640 57750
57625 1415 4
17 +490 1685 57500 1375 -625 41
57375 1310 4
6 +510 1915 57250 1480 -245 2
34 +575 2010 57000 1135 -860 140
2 +630 2200 56750 1090 -700 2
2 +520 2250 56500 980 -695 18
1 2515 56250 925 -685 3
3 +365 2715 56000 835 -615 239
55500 720 -605 69
2 +800 3500 55000 620 -490 278
54750 580 4
54500 540 -455 66
1 +465 4435 54000 465 -410 294
53500 395 -360 231
53250 375 -230 5
53000 355 -315 170
52750 330 -350 8
52625 315 1
52500 305 -310 49
52375 299 2
52000 265 -265 325
51625 243 -262 2
51500 241 -264 318
51000 208 -197 92
50500 189 -206 19
50375 174 -151 2
50250 169 -201 1
50000 164 -161 221
49500 149 -151 31
49000 130 -136 218
48750 122 -143 2
48625 117 1
48500 117 -135 53
48000 106 -113 136
47750 103 -72 6
47500 97 -103 25
47250 92 -99 3
47000 89 -83 183
46750 84 -91 2
46500 82 -80 20
46250 74 -86 4
46000 75 -69 96
45750 70 -70 5
45500 69 -65 28
45000 62 -52 89
44500 59 -46 24
44000 54 -44 35
43500 48 -42 23
43000 45 -40 23
42500 43 -38 48
42000 40 -28 51
41750 34 -38 2
41500 36 -33 39
41000 32 -27 151
40750 30 -32 1
40500 29 -30 58
40000 27 -25 248
39500 26 -24 103
39000 24 -19 152
38750 25 -15 3
38500 22 -21 160
38000 20 -23 262
37750 20 -15 1
37500 19 -16 77
37000 17 -13 71
36500 14 -15 2
36000 15 -15 18
35500 13 -11 2
35250 15 -8 11
35000 13 -10 111
34500 11 -13 2
34250 11 -14 36
34000 11 -9 39
33750 11 -12 1
33500 10 -8 3
33250 10 -7 1
33000 10 -10 35
32000 8 -11 11
31000 7 -8 47
30000 7 -4 306
29000 4 -5 1
28000 5 -3 44
27000 4 -3 64
26000 3 -4 56
25000 3 -2 111
24000 3 -2 38
23000 2 -2 6
22000 2 -1 19
20000 2 0 47
16000 1 120
14000 1 189
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
69 0 1 72500
140 +1 3 70000
155 +2 5 69000
88 +2 6 68000
92 +4 11 67000
144 +9 21 66000
251 +17 40 65000
407 +32 72 64000
356 +63 137 63000
436 +105 239 62000
4 +65 235 61875
19 +98 263 61750
9 +66 281 61625
366 +138 315 61500
6 +48 320 61375
11 +150 335 61250
6 +55 365 61125
883 +173 410 61000
4 +114 410 60875
9 +205 460 60750
1 +80 470 60625
76 +185 495 60500
12 +225 560 60250
400 +265 655 60000
9 +280 720 59750
123 +280 785 59500
32 830 59375
6 +150 745 59250
298 +380 1020 59000
5 +355 1075 58750
107 +410 1200 58500
17 +430 1300 58250
45 +450 1365 58125
230 +460 1450 58000 1595 -505 22
18 +565 1640 57750
57625 1415 4
17 +490 1685 57500 1375 -625 41
57375 1310 4
6 +510 1915 57250 1480 -245 2
34 +575 2010 57000 1135 -860 140
2 +630 2200 56750 1090 -700 2
2 +520 2250 56500 980 -695 18
1 2515 56250 925 -685 3
3 +365 2715 56000 835 -615 239
55500 720 -605 69
2 +800 3500 55000 620 -490 278
54750 580 4
54500 540 -455 66
1 +465 4435 54000 465 -410 294
53500 395 -360 231
53250 375 -230 5
53000 355 -315 170
52750 330 -350 8
52625 315 1
52500 305 -310 49
52375 299 2
52000 265 -265 325
51625 243 -262 2
51500 241 -264 318
51000 208 -197 92
50500 189 -206 19
50375 174 -151 2
50250 169 -201 1
50000 164 -161 221
49500 149 -151 31
49000 130 -136 218
48750 122 -143 2
48625 117 1
48500 117 -135 53
48000 106 -113 136
47750 103 -72 6
47500 97 -103 25
47250 92 -99 3
47000 89 -83 183
46750 84 -91 2
46500 82 -80 20
46250 74 -86 4
46000 75 -69 96
45750 70 -70 5
45500 69 -65 28
45000 62 -52 89
44500 59 -46 24
44000 54 -44 35
43500 48 -42 23
43000 45 -40 23
42500 43 -38 48
42000 40 -28 51
41750 34 -38 2
41500 36 -33 39
41000 32 -27 151
40750 30 -32 1
40500 29 -30 58
40000 27 -25 248
39500 26 -24 103
39000 24 -19 152
38750 25 -15 3
38500 22 -21 160
38000 20 -23 262
37750 20 -15 1
37500 19 -16 77
37000 17 -13 71
36500 14 -15 2
36000 15 -15 18
35500 13 -11 2
35250 15 -8 11
35000 13 -10 111
34500 11 -13 2
34250 11 -14 36
34000 11 -9 39
33750 11 -12 1
33500 10 -8 3
33250 10 -7 1
33000 10 -10 35
32000 8 -11 11
31000 7 -8 47
30000 7 -4 306
29000 4 -5 1
28000 5 -3 44
27000 4 -3 64
26000 3 -4 56
25000 3 -2 111
24000 3 -2 38
23000 2 -2 6
22000 2 -1 19
20000 2 0 47
16000 1 120
14000 1 189
株探ニュース