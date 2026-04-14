　14日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1288枚だった。うちプットの出来高が6386枚と、コールの4902枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の325枚（265円安265円）。コールの出来高トップは6万1000円の883枚（173円高410円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　69　　　 0　　　 1　　72500　
　 140　　　+1　　　 3　　70000　
　 155　　　+2　　　 5　　69000　
　　88　　　+2　　　 6　　68000　
　　92　　　+4　　　11　　67000　
　 144　　　+9　　　21　　66000　
　 251　　 +17　　　40　　65000　
　 407　　 +32　　　72　　64000　
　 356　　 +63　　 137　　63000　
　 436　　+105　　 239　　62000　
　　 4　　 +65　　 235　　61875　
　　19　　 +98　　 263　　61750　
　　 9　　 +66　　 281　　61625　
　 366　　+138　　 315　　61500　
　　 6　　 +48　　 320　　61375　
　　11　　+150　　 335　　61250　
　　 6　　 +55　　 365　　61125　
　 883　　+173　　 410　　61000　
　　 4　　+114　　 410　　60875　
　　 9　　+205　　 460　　60750　
　　 1　　 +80　　 470　　60625　
　　76　　+185　　 495　　60500　
　　12　　+225　　 560　　60250　
　 400　　+265　　 655　　60000　
　　 9　　+280　　 720　　59750　
　 123　　+280　　 785　　59500　
　　32　　　　　　 830　　59375　
　　 6　　+150　　 745　　59250　
　 298　　+380　　1020　　59000　
　　 5　　+355　　1075　　58750　
　 107　　+410　　1200　　58500　
　　17　　+430　　1300　　58250　
　　45　　+450　　1365　　58125　
　 230　　+460　　1450　　58000　　1595 　　-505　　　22　
　　18　　+565　　1640　　57750　
　　　　　　　　　　　　　57625　　1415 　　　　　　　 4　
　　17　　+490　　1685　　57500　　1375 　　-625　　　41　
　　　　　　　　　　　　　57375　　1310 　　　　　　　 4　
　　 6　　+510　　1915　　57250　　1480 　　-245　　　 2　
　　34　　+575　　2010　　57000　　1135 　　-860　　 140　
　　 2　　+630　　2200　　56750　　1090 　　-700　　　 2　
　　 2　　+520　　2250　　56500　　 980 　　-695　　　18　
　　 1　　　　　　2515　　56250　　 925 　　-685　　　 3　
　　 3　　+365　　2715　　56000　　 835 　　-615　　 239　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 720 　　-605　　　69　
　　 2　　+800　　3500　　55000　　 620 　　-490　　 278　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 580 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 540 　　-455　　　66　
　　 1　　+465　　4435　　54000　　 465 　　-410　　 294　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 395 　　-360　　 231　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 375 　　-230　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 355 　　-315　　 170　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 330 　　-350　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 315 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 305 　　-310　　　49　
　　　　　　　　　　　　　52375　　 299 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 265 　　-265　　 325　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 243 　　-262　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 241 　　-264　　 318　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 208 　　-197　　　92　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 189 　　-206　　　19　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 174 　　-151　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 169 　　-201　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 164 　　-161　　 221　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 149 　　-151　　　31　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 130 　　-136　　 218　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 122 　　-143　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 117 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 117 　　-135　　　53　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 106 　　-113　　 136　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 103 　　 -72　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　97 　　-103　　　25　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　92 　　 -99　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　89 　　 -83　　 183　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　84 　　 -91　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　82 　　 -80　　　20　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　74 　　 -86　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　75 　　 -69　　　96　
　　　　　　　　　　　　　45750　　　70 　　 -70　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　69 　　 -65　　　28　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　62 　　 -52　　　89　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　59 　　 -46　　　24　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　54 　　 -44　　　35　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　48 　　 -42　　　23　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　45 　　 -40　　　23　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　43 　　 -38　　　48　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　40 　　 -28　　　51　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　34 　　 -38　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　36 　　 -33　　　39　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　32 　　 -27　　 151　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　30 　　 -32　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　29 　　 -30　　　58　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　27 　　 -25　　 248　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　26 　　 -24　　 103　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　24 　　 -19　　 152　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　25 　　 -15　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　22 　　 -21　　 160　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　20 　　 -23　　 262　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　20 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　19 　　 -16　　　77　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　17 　　 -13　　　71　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　14 　　 -15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　15 　　 -15　　　18　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　13 　　 -11　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　15 　　　-8　　　11　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　13 　　 -10　　 111　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　11 　　 -13　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34250　　　11 　　 -14　　　36　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　11 　　　-9　　　39　
　　　　　　　　　　　　　33750　　　11 　　 -12　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　10 　　　-8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　10 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　10 　　 -10　　　35　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 8 　　 -11　　　11　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 7 　　　-8　　　47　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 7 　　　-4　　 306　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 4 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 5 　　　-3　　　44　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 4 　　　-3　　　64　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 3 　　　-4　　　56　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 3 　　　-2　　 111　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 3 　　　-2　　　38　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 2 　　　-2　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 2 　　　-1　　　19　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 2 　　　 0　　　47　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 1 　　　　　　 120　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 1 　　　　　　 189　

