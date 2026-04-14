　14日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は27枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは7万5000円の3枚（6円高44円）だった。プットのの合計出来高は21枚。プットの出来高トップは4万2000円の7枚（294円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　+6　　　44　　75000　
　　 1　　　　　　　93　　72500　
　　 1　　　　　　 390　　67000　
　　 1　　　　　　 665　　65000　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1925 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1200 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1040 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 925 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 890 　　-280　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 570 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 294 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 230 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 137 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　78 　　 -18　　　 3　

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