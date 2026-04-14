日経225オプション7月限（14日日中） 7万5000円コール44円
14日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は27枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは7万5000円の3枚（6円高44円）だった。プットのの合計出来高は21枚。プットの出来高トップは4万2000円の7枚（294円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +6 44 75000
1 93 72500
1 390 67000
1 665 65000
55000 1925 1
52000 1200 1
51000 1040 1
50250 925 1
50000 890 -280 1
47000 570 3
42000 294 7
40000 230 1
35000 137 2
30000 78 -18 3
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +6 44 75000
1 93 72500
1 390 67000
1 665 65000
55000 1925 1
52000 1200 1
51000 1040 1
50250 925 1
50000 890 -280 1
47000 570 3
42000 294 7
40000 230 1
35000 137 2
30000 78 -18 3
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