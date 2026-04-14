フィギュアスケート、ミラノ・コルティナ五輪男子シングル銀メダルの鍵山優真選手が13日に自身のSNSを更新し、来季の休養を発表しました。

オリンピックで男子シングルと団体で2つの銀メダルを獲得後、3月の世界選手権ではフリー自己ベストで銀メダルに輝いていた鍵山選手。13日に更新した自身のインスタグラムには、世界選手権での演技に「自分の追い求めていた以上のパフォーマンスをすることができて、(中略)夢のような時間と最高の景色を見ることができました」と喜びを語りました。

そして同投稿の最後に「ご報告になりますが、次の2026-27シーズンは試合には出ず、休養を取ることにいたしました」と発表。

「今後に向けて、新しい挑戦とともにフィギュアスケートの魅力を再発見したり、自分自身を見つめ直す時間を作って、過ごしていけたらと思います」と展望を明かし、「色んなプロジェクトを進めているのでお楽しみに待っていただけたらありがたいです」とファンへメッセージを送りました。

そして「今後もアイスショーやイベントがあるので、皆様の前で姿をお見せできるのを楽しみにしてます！」と締めくくっています。