近藤春菜、朝ドラ俳優＆人気アイドルとXGライブ観戦 公開した集合ショットに反響「メンバーが最高すぎる」「友達多い」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（43）が13日、自身のインスタグラムを更新。親交のある“豪華メンバー”でアーティストグループ・XGのライブを観戦したことを報告した。
【写真】「メンツすごすぎ」XGのライブを観戦した、近藤春菜＆朝ドラ俳優＆人気アイドルの“豪華”集合ショット
近藤は「SAIKO!!!!!!!SAIKO!!!!!!!SAIKO!!!!!!!」と書き出し、俳優の村川絵梨（38）と伊藤沙莉（31）、アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織（30）との4ショットを披露。「XGがこの宇宙に存在してくれてありがとうの気持ち！ライブが本当に素晴らしくて、楽しすぎて、余韻がすごくて、ずっと幸せ」と、興奮冷めやらぬ様子で感想をつづっている。
ハッシュタグでは「#とんでもないエネルギーもらったからがんばれちゃう」とパワーをチャージしたことを明かし、さらに「#2枚目のカメラマンはしおりん」「#しおりんはお仕事含め3日連続会えた」と、仲睦まじいエピソードも添え、玉井が撮影した写真も公開した。
この投稿に、コメント欄には「メンバーが最高すぎる」「友達多い」「メンツすごすぎ」「見に来てる側も豪華！」「めっちゃいい写真」などと、豪華メンバーがそろったライブ観戦に反響が寄せられている。
【写真】「メンツすごすぎ」XGのライブを観戦した、近藤春菜＆朝ドラ俳優＆人気アイドルの“豪華”集合ショット
近藤は「SAIKO!!!!!!!SAIKO!!!!!!!SAIKO!!!!!!!」と書き出し、俳優の村川絵梨（38）と伊藤沙莉（31）、アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織（30）との4ショットを披露。「XGがこの宇宙に存在してくれてありがとうの気持ち！ライブが本当に素晴らしくて、楽しすぎて、余韻がすごくて、ずっと幸せ」と、興奮冷めやらぬ様子で感想をつづっている。
この投稿に、コメント欄には「メンバーが最高すぎる」「友達多い」「メンツすごすぎ」「見に来てる側も豪華！」「めっちゃいい写真」などと、豪華メンバーがそろったライブ観戦に反響が寄せられている。