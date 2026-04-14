アイナ・ジ・エンドさんが、日本テレビ系の新音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（14日・24時24分放送）に出演することが発表されました。

この番組は、毎回1組のアーティストを迎え、MCを務めるtimeleszの菊池風磨さん（31）と俳優の畑芽育さん（24）とのトークや、紹介VTRなどを通じて楽曲に込められた思いや制作背景をひもときながら、スタジオライブを披露する音楽番組です。

今夜放送のゲストアーティストには、国内外で圧倒的な支持を集めるソロアーティスト、アイナ・ジ・エンドさんを迎え、楽曲に込めた思いや制作の背景に迫るスタジオトークと、特別なライブステージをお届けします。

BiSHとして8年間活動し、2023年のグループ解散以降、本格的にソロアーティストとしての道を歩み始めたアイナさん。昨年リリースされた人気アニメの主題歌『革命道中 - On The Way』は、SNS総再生数17億回を超える大ヒットを記録しました。

また、ソロとして初のNHK紅白歌合戦出場や、『BILLBOARD JAPAN SONGS』ではアメリカ、フランスなど７つの国と地域で1位を獲得するなど、国内外で注目されています。

今夜の放送では、大ヒット曲『革命道中 - On The Way』誕生の裏側とともに、アイナさんの変化に迫ります。

さらに、18歳の時に人生で初めて作詞作曲した楽曲『きえないで』、そして新曲『ルミナス - Luminous』も披露。過去と現在をつなぐ楽曲を通して、アイナさんの歩みと進化が浮かび上がります。