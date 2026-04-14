増えるストーカー相談、「紛失防止タグ」悪用が過去最多…水戸のネイリスト殺害でも

茨城県内で２０２５年に起きたストーカー事案の相談件数は前年比１３件増の４５９件だったことが、県警のまとめでわかった。

位置情報を利用したストーカー行為に関する相談はここ数年で急増しており、手口の巧妙化が深刻な問題となっている。（古屋敷周）

県警人身安全少年課によると、女性からの相談は４１７件と全体の９割を占めた。加害者の内訳では、交際関係が１５８件で最も多く、次いで職場関係が１３３件だった。

相談件数は２０１６年以降、４００〜５００件で推移している一方、ＧＰＳ（全地球測位システム）機器などが用いられたストーカー行為の相談は増加傾向にある。集計を開始した２１年の７件から２５年は１７件と２倍以上に増加した。

さらに、無線通信で居場所を特定する「紛失防止タグ」に関する相談は２１年には０件だったのに対し、２５年には１７件と過去最多となっている。バッグの中に入れられたり、自動車に付けられたりするなど、本人の気づかないうちに取り付けられたという相談があるという。

昨年１２月施行の改正ストーカー規制法では、同タグの悪用が規制対象に追加された。同月、水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件では、３月１３日、殺人罪で起訴された元交際相手の男が女性の車に紛失防止タグを付けていたとして、同法違反でも追起訴されている。

人身安全少年課は「ストーカー行為に関して、少しでも不安や危険を感じることがあればすぐに警察に連絡してほしい」と呼びかけている。

バッグの中、全部出して確認を

自衛するにはどうすればいいのか。防犯アドバイザーの京師美佳さんは、自分の持ち物以外が紛れ込んでいないか定期的にカバンやバッグの中身を確認することが最も有効な防犯対策だと指摘する。

タグを認識すると音を鳴らし位置を確認できるスマートフォンのアプリなどを活用することも効果的だといい、「荷物が多いとバッグにタグを入れられても気づかない場合も多い。中身を全部出して確認することが必要」と話す。

家族ができる防犯対策として、日常会話の充実を挙げる。真面目で責任感のある人ほど「迷惑をかけたくない」と相談せず、ストーカー被害が悪化する傾向があるという。京師さんは「家族で何でも話し合い、助け合えるように遠慮のないコミュニケーションを心がけてほしい」と呼びかけた。