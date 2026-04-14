タレントのMEGUMI（44）がMCを務める13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。ライブに衝撃を受けた人気アイドルグループを明かした。

この日はアイドルグループ「Travis Japan」松倉海斗と吉澤閑也、お笑いコンビ「さや香」の新山がゲスト出演した。

そんな中、「ちょうどこの夏にTravis Japanのライブに行かせていただいて。びっくりしたの」とMEGUMI。「構成がめちゃくちゃカッコよくて。本当にアメリカのショーっていう。すっごいコンセプチュアルなんだね」と感心しきり。

演出や構成はメンバーで考えているといい、MEGUMIは「真っ白の紙みたいなのがバーって降ってきて、あの演出めちゃくちゃ良かった。もう見えないの。ほぼほぼ。降りすぎてて紙が」と絶賛。新山が「ほぼほぼ見えなかったらダメじゃないですか？」とツッコミ。

それでも、吉澤は「僕らからもファンの方が見えないぐらい」と笑うと、MEGUMIは「ほぼほぼ見えないとかやるの、めちゃカッコよくないですか？」。新山も「いや、凄い演出ですね」と感心した。

MEGUMIは「全部世界観変えてて、びっくりしました。めちゃめちゃカッコ良かった」と称賛。松倉が「（紙が降ってくる）そのナンバーは松田元太がプロデュースしてて、演出とかも考えてて」と説明。ドラマでも共演経験がある松田の意外な姿に、MEGUMIは「元太くんそんなことできるんだ」と驚き。「めちゃカッコよかった。また行きたいです、ぜひ」と話した。