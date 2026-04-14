ロッテは14日、6月9日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム）で、映画「スター・ウォーズ」をテーマとした「STAR WARS NIGHT」を開催することになったと発表した。

1977年の公開以来、世代を超えて世界中のファンを魅了し続ける同シリーズの最新作、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、2026年5月22日に日米同時公開されることを記念して開催される。

当日は、球場内のビジョン映像や音楽を通じてスター・ウォーズの世界観を表現する特別な演出を行うほか、劇中のキャラクターに扮したファンが世界中から来場し、球場全体を盛り上げる。

本日からグラウンド内のライト・レフトの芝生には映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の広告を掲出。

▼ ネフタリ・ソト内野手 コメント

「スター・ウォーズの壮大な世界観に包まれてプレーできるなんて最高だね。当日は僕の中のフォースを極限まで研ぎ澄まして、最高のパフォーマンスを届けたいと思う。ファンのみんな、当日は銀河一の応援で僕たちにパワーを送ってほしいね」