準備なき対話が生む静かな失敗　AI時代の管理職に足りないもの

部下との面談で「言い方を誤った」と後悔した経験はないだろうか。ユームテクノロジージャパン株式会社の調査（2026年3月、管理職400人対象）によると、約8割が準備不足のまま対話に臨み、対応ミスを経験している。業務効率化が進む一方で、人と向き合う難しさはむしろ増している実態が浮かび上がった。

同調査では、AI導入により半数以上が定型業務の効率化を実感した一方、約半数が「対人・思考業務の負荷が増した」と回答。効率化で生まれた余白は、必ずしも余裕にはつながらず、むしろ部下対応の複雑さを際立たせている。

問題は、そうした変化に対して学びの時間が追いついていない点だ。「新しいスキル習得の時間は週30分未満」が過半数を占め、さらに企業研修について「ほぼ実務に役立つ」と感じる層はわずか7.0％にとどまった。現場と研修内容の乖離が、成長機会を阻んでいる構図が見える。

その結果が、準備不足の対話だ。難しい面談前にシミュレーションを「必ず行う」管理職は16.5％に過ぎず、約半数は練習なしのぶっつけ本番だ。対話は経験頼みの属人的スキルに委ねられ、再現性のある育成が進んでいない。

AI時代において、単純業務は機械に任せられる。しかし、人間同士の対話は代替が利かない。にもかかわらず、その質を高める訓練の場は不足している。効率化の裏側で蓄積する「静かな失敗」をどう減らすか。マネジメントの核心は、むしろこれから問われていく。