Snow Man宮舘涼太、『VOCE』表紙＆特集に初登場 起床〜外出のフォトストーリーでナチュラルな“舘様”堪能
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が22日発売の『VOCE6月号』（講談社）通常版表紙＆特集に初登場した。
【写真】芋を掘る姿のエレガントな舘様こと宮舘涼太
「美って強さ。強さって美 だてBeauty upDATE！」と題した特集で宮舘は、春のやわらかな光を感じながら、ナチュラルムードの輝きを放っている。指先の隅々まで美しく力強いパフォーマンス、そして佇まい、精神的なタフネスなど、軸のぶれない“美”を感じさせる宮舘の秘密に迫るインタビューを実施。「舘様ビューティ」の最新情報も、多数のQ＆Aで掲載される。
都会の一室で美しい光に包まれた宮舘を撮り下ろした写真も必見だ。朝に目覚め、スイッチONし、外出するまでをイメージしたフォトストーリーで、さまざまなシーンの姿を捉えている。“ロイヤル”と称されることも多い宮舘のリラックス感があるナチュラルな表情、そして多彩なシチュエーションに「こんな姿を見たかった！」と感じられるようなカットが満載。
通常版には特別付録としてプレミアム感あふれるカットをおさめた「“メロだて”スペシャルピンナップ」も。4面どちらも、優しい眼差しが心を潤すような美ビジュアルは見逃せない。
撮影現場でも「紳士」かつ「真摯」な姿勢で臨んだ宮舘。「家でもあまり座らない」との言葉どおり、撮影合間のインタビューを「このままで大丈夫です」とスタンディングスタイルで行うひと幕も。終始、軽やかなポジティブオーラを漂わせながら取り組んだ「宮舘涼太力」が詰め込まれている。
【写真】芋を掘る姿のエレガントな舘様こと宮舘涼太
「美って強さ。強さって美 だてBeauty upDATE！」と題した特集で宮舘は、春のやわらかな光を感じながら、ナチュラルムードの輝きを放っている。指先の隅々まで美しく力強いパフォーマンス、そして佇まい、精神的なタフネスなど、軸のぶれない“美”を感じさせる宮舘の秘密に迫るインタビューを実施。「舘様ビューティ」の最新情報も、多数のQ＆Aで掲載される。
通常版には特別付録としてプレミアム感あふれるカットをおさめた「“メロだて”スペシャルピンナップ」も。4面どちらも、優しい眼差しが心を潤すような美ビジュアルは見逃せない。
撮影現場でも「紳士」かつ「真摯」な姿勢で臨んだ宮舘。「家でもあまり座らない」との言葉どおり、撮影合間のインタビューを「このままで大丈夫です」とスタンディングスタイルで行うひと幕も。終始、軽やかなポジティブオーラを漂わせながら取り組んだ「宮舘涼太力」が詰め込まれている。