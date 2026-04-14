timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、デンキウナギでスマホの充電実験 『ネイチャーティーチャー』深夜帯レギュラーが開始
8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が出演するTBS系『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』が14日午後11時56分から放送される。今年1月からは日曜の昼帯で不定期放送されていたが、この4月から火曜の深夜帯でレギュラー放送がスタートした。
【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティー”。チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）に加え、原、篠塚がMCに初挑戦し、昨年7月に土曜の昼帯で初放送、12月と今年3月にはプライム帯スペシャルが放送された。
深夜レギュラーの初回放送では、子どもたちの素ぼくな疑問を調査する“子どもの夢実験シリーズ”として「最強の発電生物・デンキウナギでスマホの充電ができるのか!?」に、チョコプラと原、篠塚の4人で挑む。
まずは今回お世話になるネイチャーティーチャーに会いに、4人は川崎水族館へ。そこで待っていたのは、昨年12月のプライム帯スペシャルの際、人力で巨大イルミネーションを点灯させた電気のスペシャリスト・山崎詩郎ティーチャー。
電気の天才として、今回も協力いただくことに。デンキウナギでのスマホ充電を成功させるべく、まずはティーチャーと共に発電生物の仕組みを探る。そこには、生物から電気を集めるヒントが詰まっていた。ポイントを学んだ4人は作戦会議を経て、いざ実験へ。果たして、デンキウナギでスマホを充電することはできるのか。驚きの結果に注目だ。
【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティー”。チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）に加え、原、篠塚がMCに初挑戦し、昨年7月に土曜の昼帯で初放送、12月と今年3月にはプライム帯スペシャルが放送された。
まずは今回お世話になるネイチャーティーチャーに会いに、4人は川崎水族館へ。そこで待っていたのは、昨年12月のプライム帯スペシャルの際、人力で巨大イルミネーションを点灯させた電気のスペシャリスト・山崎詩郎ティーチャー。
電気の天才として、今回も協力いただくことに。デンキウナギでのスマホ充電を成功させるべく、まずはティーチャーと共に発電生物の仕組みを探る。そこには、生物から電気を集めるヒントが詰まっていた。ポイントを学んだ4人は作戦会議を経て、いざ実験へ。果たして、デンキウナギでスマホを充電することはできるのか。驚きの結果に注目だ。