ヒップホップレジェンドAK-69、『相席食堂』登場 恋愛相談に『ラヴ上等』さながらコメント
ヒップホップアーティストのAK-69がきょう14日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】着用しているジュエリーは”8千万円”『相席食堂』に登場したAK-69
長野県佐久市にやって来たAK-69。名古屋のストリートから成り上がり、日本武道館に5回も立ったヒップホップ界のレジェンドだ。最近では恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』のМCでも話題になった。
およそ8千万円のジュエリーをじゃらじゃらさせながら、佐久市の魅力を地元の人に聞き込み調査をするAK-69。見た目とは異なり、物腰柔らかで親しみやすく、食レポもナチュラル。名産の佐久鯉を扱うお店では地元の女性たちと相席し、鯉のあらいを味わう。すると、スタッフにヒップホップ的なコメントを求められて…!?
佐久市は神戸市や自由が丘と並ぶ“日本三大ケーキのまち”。そこで、長野県でナンバーワンに選ばれた超人気店を訪ね、店員と相席する。ケーキの食レポでもスタッフからヒップホップ的なコメントをムチャ振りされ、戸惑うAK-69。千鳥もヒップホップ的コメントが出るかどうかを心配すると。
さらに、元幕内力士の大鷲がオープンしたちゃんこ鍋の名店へ。職場仲間の4人組と相席すると、「2日後に初デート」という男性からアドバイスを求められ、『ラヴ上等』さながら真摯に語る。
【動画】着用しているジュエリーは”8千万円”『相席食堂』に登場したAK-69
長野県佐久市にやって来たAK-69。名古屋のストリートから成り上がり、日本武道館に5回も立ったヒップホップ界のレジェンドだ。最近では恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』のМCでも話題になった。
およそ8千万円のジュエリーをじゃらじゃらさせながら、佐久市の魅力を地元の人に聞き込み調査をするAK-69。見た目とは異なり、物腰柔らかで親しみやすく、食レポもナチュラル。名産の佐久鯉を扱うお店では地元の女性たちと相席し、鯉のあらいを味わう。すると、スタッフにヒップホップ的なコメントを求められて…!?
さらに、元幕内力士の大鷲がオープンしたちゃんこ鍋の名店へ。職場仲間の4人組と相席すると、「2日後に初デート」という男性からアドバイスを求められ、『ラヴ上等』さながら真摯に語る。