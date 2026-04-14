ママが部屋の片づけをしていると、横で赤ちゃんがなぜか自撮り…！？スマホに映し出されていた光景が話題を呼び、投稿は122万回再生を突破。「まって可愛すぎるｗｗ」「カメラワーク完璧！」といった爆笑のコメントが寄せられることとなりました。

【動画：なぜか『赤ちゃんがスマホで自撮り』をして号泣…思わず笑う『まさかの光景』】

赤ちゃんがスマホで自撮り！？

赤ちゃんの予測不能な行動には思わず笑ってしまうことも多いはず。今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「1114_1017」の投稿者さんと暮らす1歳8ヶ月の息子さんが『自撮り』をしたまさかの光景。

部屋の片づけをしていたママが、ふと目をやるとスマホ片手に自撮りをする息子さんの姿があったそう。上下に動く画角とともにギャン泣きする息子さんの声が入っていたそうですが、なぜこんなに大泣き…！？

完璧なカメラワークに爆笑♡

実はその時、赤ちゃんの進行方向には一匹のわんこが。絶妙な位置で通せんぼされているため、「行けないよ…！」とギャン泣きしていたのです。『ここ通るの？』とばかりに自然体なわんこの姿も笑いを誘います。

その後は自分の泣き顔をしっかりフレームイン！わんこの姿もしっかり画角に収めるという、まさかの完璧すぎるカメラワークには、巷のYouTuberも舌を巻くほどの出来栄え…！日常で生まれた偶然の名シーンは、多くの人に笑いを届けることとなりました♡

この投稿には「プロ意識たっか(笑)」「画角完璧すぎない？」「将来有望すぎる」などのコメントが寄せられています。1歳8ヶ月の手腕に称賛の声が相次いだようです♪

息子さんのキュートな姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「1114_1017」からチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「1114_1017」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております