中村勘九郎の妻・前田愛、義母＆息子たちの顔出し3ショットに反響 長男の友達も驚く手作り弁当も公開「お母さま変わらず美しい」「丁寧に作られてるのがわかる」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】元子役で女優の前田愛が4月13日、自身のInstagramを更新。息子2人とともに、夫の歌舞伎俳優・中村勘九郎の母・好江さんの誕生日を祝う様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】歌舞伎俳優の42歳妻「お母さま変わらず美しい」義母＆息子たちの顔出し3ショット
前田は「お母様のお誕生日でした」とつづり、義母・好江さんと長男・勘太郎、次男・長三郎との3ショットを公開。バースデープレートを前に、好江さんを真ん中に3人が笑顔を見せている。
また前田は「とーっても 料理上手な母」と好江さんが料理上手で、「長男が中学生になってからは毎日のお弁当を 週1で担当して 私たちを支えてくれていました」と日頃のサポートをしてくれていることもつづり「勘太郎は その丁寧で おいしそうなお弁当を友人に驚かれたことが 何度もあるそうです」と、感謝を込めてコメント。本人が記録していたという弁当の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「3人のの笑顔が素敵」「なんて心強いサポート」「丁寧に作られてるのがわかるお弁当」「三世代の仲の良さにほっこり」「お母さま変わらず美しい」「仲良し素敵」などと反響が寄せられている。
前田は2009年に歌舞伎俳優の二代目 中村勘太郎（現六代目 中村勘九郎）と結婚。2011年2月22日に第一子で長男の三代目 中村勘太郎（本名・七緒八）を出産。2013年5月22日に第二子で次男の二代目 中村長三郎（本名・哲之）を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】歌舞伎俳優の42歳妻「お母さま変わらず美しい」義母＆息子たちの顔出し3ショット
◆前田愛、息子2人の弁当公開
前田は「お母様のお誕生日でした」とつづり、義母・好江さんと長男・勘太郎、次男・長三郎との3ショットを公開。バースデープレートを前に、好江さんを真ん中に3人が笑顔を見せている。
◆前田愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「3人のの笑顔が素敵」「なんて心強いサポート」「丁寧に作られてるのがわかるお弁当」「三世代の仲の良さにほっこり」「お母さま変わらず美しい」「仲良し素敵」などと反響が寄せられている。
前田は2009年に歌舞伎俳優の二代目 中村勘太郎（現六代目 中村勘九郎）と結婚。2011年2月22日に第一子で長男の三代目 中村勘太郎（本名・七緒八）を出産。2013年5月22日に第二子で次男の二代目 中村長三郎（本名・哲之）を出産した。（modelpress編集部）
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