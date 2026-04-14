【ファミマ】「四日市とんてき」「亀山みそ焼きうどん」など、三重県の地域メニューが登場【東海地方限定】

ファミリーマートは、「うまいやん!三重の味」フェアとして、三重県産の食材や地域メニューを使用した5品を、2026年4月14日から東海地方(愛知県･岐阜県･三重県･静岡県の一部店舗)と関西地方(滋賀県、京都府の一部、和歌山県の一部)のファミリーマート約2,800店舗で発売する。いずれも数量限定。

【フェアメニューの画像はこちら】三重県産の食材や地域メニューを使用した全5品

2026年(令和8年)4月18日、三重県は誕生から150年を迎える。これを記念し、地元食材の魅力と地域の人気メニューが楽しめる商品を取りそろえた。パッケージには、三重県150周年記念ロゴを配した特別なデザインを採用している。

◆四日市とんてき協会公認 四日市とんてき弁当

【価格】739円(税込798円)

【発売地域】岐阜県、静岡県(一部店舗)、愛知県、三重県、滋賀県、京都府(一部店舗)、和歌山県(一部店舗)

四日市とんてき協会公認商品。分厚く食べ応えがある豚ロース肉に、ウスターソースベースの甘辛なとんてきソースを合わせた。

◆亀山みそ焼きうどん本舗公認 亀山みそ焼きうどん

【価格】510円(税込550円)

【発売地域】岐阜県、静岡県(一部店舗)、愛知県、三重県、滋賀県、京都府(一部店舗)、和歌山県(一部店舗)

亀山みそ焼きうどん本舗公認商品。地域で馴染みの豆味噌をベースに味付けした。麺は約300gとボリュームがあり、食べ応えのある仕立て。

◆手巻 三重県産あおさ海苔佃煮

【価格】212円(税込228円)

【発売地域】岐阜県、静岡県(一部店舗)、愛知県、三重県、滋賀県、京都府(一部店舗)、和歌山県(一部店舗)

「三重県産あおさ」を使用した手巻おむすび。醤油や三温糖などでシンプルに味付けし、あおさの磯の香りが楽しめる海苔佃煮を中具にした。

◆いちごミルクのふわもちロール 三重県産かおりのいちご(4個入)

【価格】184円(税込198円)

【発売地域】岐阜県、静岡県(一部店舗)、愛知県、三重県、和歌山県(一部店舗)

「三重県産かおりのいちご」を使用した。ふんわり･もっちり食感のミルク味の生地に「かおりのいちご」を使用したジュレを巻きこみ焼きあげた。

◆クリームたっぷり!三重県産伊勢茶のダブルシュー

【価格】230円(税込248円)

【発売地域】岐阜県、静岡県(一部店舗)、愛知県、三重県、滋賀県、京都府(一部店舗)、和歌山県(一部店舗)

「三重県産伊勢茶」を使用したカスタードクリームとホイップクリームのダブルシュー。伊勢茶の深みと渋みが特徴の味わい。「たっぷりクリームのダブルシュー」と比較して、重量を約1.3倍に増やした、ずっしりと満足感のある仕立て。