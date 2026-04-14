“どんぎつね”吉岡里帆「どんなストーリーが見たい？」 復活目前で反響相次ぐ
俳優の吉岡里帆が14日、自身のインスタグラムを更新。24日からテレビ放映されるCM「帰ってきたどんぎつね篇」で、人気キャラクター“どんぎつね”を4年ぶりに演じるが、写真を添えて、ファンが期待するコメントを寄せた。
【写真】楽しみすぎる！“どんぎつね”吉岡里帆「どんなストーリーが見たい？」
吉岡は、どんぎつね姿の写真とともに「これからどんなストーリーが見たい？」と茶目っ気たっぷりに投稿。ファンからは「どんぎつね復活、うれしすぎます！」「CM復活カウントダウンが始まりましたね」などといった感想が相次いでいる。
4年前に放映した「さよなら、どんぎつね篇」では、白を基調とした愛らしいファッションとキュートなふるまいで視聴者の心を癒してくれた“どんぎつね”。今回は黒いドレスを身にまとい、「どん兵衛」の“おだし”に欠かせない素材・鰹節に溺れながら、大人の魅力あふれるさまざまな表情を披露する。4年前とはがらりと雰囲気が変わった、大人っぽい“どんぎつね”に注目だ。
【写真】楽しみすぎる！“どんぎつね”吉岡里帆「どんなストーリーが見たい？」
吉岡は、どんぎつね姿の写真とともに「これからどんなストーリーが見たい？」と茶目っ気たっぷりに投稿。ファンからは「どんぎつね復活、うれしすぎます！」「CM復活カウントダウンが始まりましたね」などといった感想が相次いでいる。
4年前に放映した「さよなら、どんぎつね篇」では、白を基調とした愛らしいファッションとキュートなふるまいで視聴者の心を癒してくれた“どんぎつね”。今回は黒いドレスを身にまとい、「どん兵衛」の“おだし”に欠かせない素材・鰹節に溺れながら、大人の魅力あふれるさまざまな表情を披露する。4年前とはがらりと雰囲気が変わった、大人っぽい“どんぎつね”に注目だ。