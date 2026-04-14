音無美紀子「婿殿のお母様が我が家へ」 2時間で仕上げた豪華“おもてなし料理”を披露「素晴らしい手料理の数々！」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が13日、自身のインスタグラムを更新。豪華な“おもてなし料理”を披露した。
【写真】「婿殿のお母様が我が家へ」 2時間で仕上げた音無美紀子の豪華“おもてなし料理”
音無は「婿殿のお母様が我が家へ来てくださることになって」と、心のこもった料理で迎えたことを報告。この日の献立は、新生姜とホタルイカの炊き込みご飯・鰹のたたき・春キャベツとエビの春巻き・たけのこ、なす、スナップえんどうのサラダ・かき菜の水餃子と、春の味覚をふんだんに取り入れた豪華なラインナップとなっていた。
驚くべきはその手際で「刻む物、洗米、出汁、などは下準備してから出掛けた」と、昼間に歌手の澤田知可子（62）のライブを楽しみ、夕方5時に帰宅してからわずか2時間でこれらを作り上げたという。
食事会は楽しかったようで「朗らかなお母様、いつも笑ってるような暖かいお人柄で、麻友美を可愛がってくれて、本当に有りがたいことです」とつづった。
コメント欄には「凄い」「素晴らしい手料理の数々！」「めっちゃ美味しそう」「心のこもった手料理」「流石です」などの声が寄せられている。
【写真】「婿殿のお母様が我が家へ」 2時間で仕上げた音無美紀子の豪華“おもてなし料理”
音無は「婿殿のお母様が我が家へ来てくださることになって」と、心のこもった料理で迎えたことを報告。この日の献立は、新生姜とホタルイカの炊き込みご飯・鰹のたたき・春キャベツとエビの春巻き・たけのこ、なす、スナップえんどうのサラダ・かき菜の水餃子と、春の味覚をふんだんに取り入れた豪華なラインナップとなっていた。
食事会は楽しかったようで「朗らかなお母様、いつも笑ってるような暖かいお人柄で、麻友美を可愛がってくれて、本当に有りがたいことです」とつづった。
コメント欄には「凄い」「素晴らしい手料理の数々！」「めっちゃ美味しそう」「心のこもった手料理」「流石です」などの声が寄せられている。