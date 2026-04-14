国民民主党の玉木雄一郎代表は14日の記者会見で、自民党大会で自衛官が国歌を歌ったことについて批判した。

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会見で記者が「小泉防衛大臣は、私人として依頼を受けて、国歌斉唱自体は政治的行為に当たらないので、自衛隊法の政治的中立違反にはならないという見解を示している。自民党という一つの政党の大会に現役の自衛官が呼ばれて、国歌斉唱することの是非をどう考えるか？」と質問。

玉木代表はまず「全く問題ないのであれば、なぜ小泉大臣はXのポストを消したんですかね。そういうことだと思いますよ」と述べ、小泉進次郎防衛大臣が、歌唱した自衛官とのツーショット写真などのXへの投稿を、問題表面化後に削除した点を突いた。

続けて「法律に違反しているかどうかということでいえば、いろいろ議論があるでしょう。必ずしも法律違反とは私も言い切れないと思います。ただ一言で言うと軽率ですよね」と述べ、「こういうことが憲法改正の冷静な議論を妨げてしまうと。あるいは例えば中国からしたらまた政治と自衛隊が近づいている、特に自民党と近づいていると見られて、また彼らの情報戦に利用される、ある意味ネタを提供するようなことは、今の状況で厳に慎むべきではなかったかと思います」と指摘した。

さらに「私人ということですけれども、私人であれば制服着ていくべきではないと思うし、 （自民党大会で）官職を紹介するべきではないですよね。私は、そこはちょっと後付けの無理な説明なんだと思います」と見解を述べ、「一つの政党の、まさに党大会というのは最高意思決定機関ですよね。そこに出ていく、制服を着て、官職を明らかにして出ていくということは、当該政党の党勢拡大に協力するとみなされてもおかしくないですよ、それは」と指摘した。

続けて記者が「軽率だという話があったが、自民党に対してか？」と質問。

玉木代表は「（自民党は）軽率だと思いますよ。私人で呼びますかね。私人で呼ぶんだったら、それこそ世良公則さんも呼んだんだから、世良公則さんに歌ってもらったらよかったんじゃないかと思いますけど」と話すと、記者からは笑いも起きた。続けて「でもそうじゃなくて、自衛隊の制服を着た、官職を持った、陸上自衛隊の自衛官に国歌を斉唱してもらったということを求めたわけでしょ」と述べた。

自民党大会では歌手の世良公則氏もゲストとして登場し、ヒット曲「燃えろいい女」を、「燃えろサナエ」と替え歌にして熱唱していた。

玉木代表はまた、私人であっても上官の許可を取っているはずなので、指揮命令系統自体どうだったんだという検証が必要だと指摘。国会で大臣が説明する必要があるとした。

さらに別の記者が「自民党は、党大会を企画する会社のほうからこの話を受けたということだが、そういったところの判断はどう思うか？」と質問。

玉木代表は「人のせいにするみたいなことはやめた方がいいですよ。でもね、それで自衛官が歌うという時に、いろいろ問題が生じうると誰も気づかなかったんですかね。自衛隊の現職の方ですよ。OBでもなくてね。仮に私人だと言って、でも制服着て官職を紹介してやるような形でやることが、どういう政治的なインプリケーション（影響）を国内外にもたらすかというのは、かつての自民党の良識ある方々であれば気づくし、諫めるし、無用な波風を立てることはしなかったと思う」と、自民党の劣化を指摘。

続けて「特に憲法改正を控えている中で静ひつな、冷静な議論がこれから必要な中で、特に自衛隊に反対しているような方は、これ騒ぐじゃないですか。自衛隊、防衛省としても、また自民党としても、こういうことを言われるわけだから、一体何のためにやっているのか、国益に資するものになっているのかということも含めて、非常に疑問を感じる」と述べた。

そして「自衛隊は国民のための実力組織。あるいは百歩譲って政府のための実力組織であっても、自民党のための実力組織ではないですから。そこの峻別をきちんとやらないと、最高の軍事的公権力の行使という、究極の選択をする側にいるし、それを受ける側にいるので、そこの微妙な緊張関係ということについて常に配慮していかないといけない。権力を行使する側も、命令に基づいて動く側も、そこが非常に欠けていたのではないかという意味で、軽率だと思います」と述べた。（ABEMA NEWS）