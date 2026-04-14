「すっぴんですか？」金爆・樽美酒研二、素顔公開に「一般イケメン」「レアですね！」の声！
ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは4月14日、自身のInstagramを更新。素顔を公開したところ「一般イケメン」「レアですね！」といった声が寄せられています。
【写真】樽美酒研二の素顔
ファンからは「すっぴんですか？」「白塗りじゃなくて美しいお顔バージョン」「研二さんってわかるかな？」「このイケメンは誰！？て話題になってそう」「一般イケメン」「レアですね！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】樽美酒研二の素顔
「このイケメンは誰！？て話題になってそう」樽美酒さんは「おはようございます 有難い」とつづり、1枚の写真を投稿。「成城石井さんの会報誌に載った！」と説明し、会報誌に掲載された自身の顔を指さしています。そこには、おなじみの白塗りの顔ではなく、素顔で写る樽美酒さんの姿が。顔立ちの美しい正統派なイケメンです。
「わあイケメンだ」3月23日の投稿でも、素顔を公開していた樽美酒さん。自撮りショットでもイケメンっぷりが際立っています。ファンからは「わあイケメンだ」「今日もイケメンを有難う」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)