俳優の中村雅俊さん・五十嵐淳子さん夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。10cm以上カットした新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいます。

【写真を見る】【 中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女 】中村里砂 超ロングから激変「すごく軽くなって激変した感覚」 新ヘアを披露





中村さんは、白いレースのオフショルダーのカーディガンに、黒いトップスを合わせたコーディネートを披露。胸元には大きな花のモチーフがあしらわれ、落ち着いたトーンでまとめられています。









注目のヘアスタイルは、腰まで届いていた黒髪を10cm以上カット。レイヤーを入れたことで、重厚感のあるロングヘアから軽やかな動きのあるスタイルへと印象を変えています。新ヘアスタイルについて中村さんは「10cm以上切ってレイヤーも入れてもらって、すごく軽くなって激変した感覚」とコメントしています。









髪を切る前と後のバックショットも公開し、「beforeとんでもなく長かった」と振り返りました。以前の腰まで届く超ロングのストレートヘアから、段差をつけて動きと軽さが出たことが一目でわかります。









最後に、「今年はじめてかもしれないメンテありがとうございました」と担当した美容師への感謝の言葉で締めくくりました。









この投稿を見たファンからは「Afterの髪の流れが美しい」「似合ってますね」「めっちゃかわいい」「天使」といった絶賛のコメントが寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】