◇ファーム・リーグ 阪神4―3ソフトバンク（2026年4月14日 SGL尼崎）

阪神の先発、カーソン・ラグズデール（27）が“打席”で球場をザワつかせた。それは打席に向かう際の登場曲。球場内に流れたのは平井堅の「大きな古時計」で有名なサビの「おおきなのっぽの古時計」のメロディが流れると、ファンもまさかの選曲に気づいた。

6回1失点の好投で登板を終えた助っ人右腕は登場曲について「自分でやってないんで、よくわからないです。（登板時の）ピッチャーの登場曲と同じ曲が来るのかなと思ってたんで、誰かが適当に選んだのかなと思いました」ときょとんとしていた。

ただ、過去の“実績”から仕掛け人の予想は大方つく。守護神の岩崎は、ここ数年、複数の投手の打席登場曲をユーモアを交えて選曲。23年には青柳の打席登場曲を変則投法にかけて、さんまの歌手デビュー曲「Mr.アンダースロー」に設定し、さんま本人が自身のラジオでその話題に触れて「青柳投手が登板する日に始球式をやらせてもらえたら」とオファーするまでに発展したこともあった。

ラグズデールも2メートル3センチの身長にかけて「おおきなのっぽ」のフレーズが使用されている「大きな古時計」をチョイスしたと思われる。