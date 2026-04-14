モデルの森泉（43）と森星（33）姉妹が14日、東京・国立新美術館で展覧会「生誕100年森英恵ヴァイタル・タイプ」（あす15日〜7月6日）の取材会に出席した。2人の祖母で世界的ファッションデザイナーであった森英恵さんがデザインした服で登壇し、英恵さんの思い出などを話した。

展覧会では英恵さんのオートクチュールのドレスや資料など約400点を展示。泉は「最後のオートクチュールで（泉が）着たブライダルドレスを見ると、うれしさなどがこみあがってきた。楽しかったですし、パリで一緒に過ごした貴重な思い出がいろいろある」としみじみ話した。星は「会場を回りながら、家族としても新たな一面を見ることができた。感慨深かったし、最初に見たのが泉と一緒で良かった」と感想を話した。

2人は英恵さんから、アドバイスを受けることもあったという。泉は「頑張るのは大事だけど、強くなりすぎないで」と声をかけられたことがあったという。「強くなりすぎて固くなると（壁に）当たったときに割れたり、壊れる。しなやかさを持って、臨機応変にするのが大事なんだよと言われているのかなとか。自分で後から考える言葉をくれる」と言葉に込められた思いを推察した。星も「自分で考える余白をくれる。だから後から思い出す言葉が多いかもしれない」と話した。

最後に泉は「さまざまな人が楽しめる。洋服が好きな人はもちろん色が見たい人も楽しめる。若い人にも来ていただいてママ森の生き方を垣間見てもらえたらうれしい」、星は「祖母はファッションの世界で表現してきたけど、今回展示でも祖母の友人や一緒に仕事をしてきた仲間も同時に描かれている。ジャンルを超えていろんな表現をされている方がいらっしゃると思う。こんな時代背景があって、こういうことを表現してきたんだと1人でも多く知ってもらいたい」とそれぞれ展覧会をアピールした。