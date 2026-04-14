女優の池田有希子（55）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。パートナーでジャーナリストのモーリー・ロバートソンさん（享年63）が今年1月に亡くなってからの生活の変化を伝えた。

池田は「オーブンでラザニアを作りました！」と書き出し、「これはモーリーが絶対欲しがるやつなので、まずはお供え」と写真をアップ。「オーブン料理が好きだったモーリーのために導入したオーブンですが、えーい！これからフル稼働してやる！」と宣言した。

そして「最近20年ぶりにテレビを買いました」と告白。「20年間19インチを棚にしまい見る時だけ出す、という生活をしていたのですが、テレビ嫌いのモーリーに遠慮する必要もなくなった人生第二幕の今、お迎えしたのが65インチ！でか！配信も見やすい！ずっと見てしまう！」と明かした。

「今日は『東京物語』と『Manchester by the Sea』3回目、『The Zone of Interest』を見ました。あ、『生きる』のリメイク『Living』も」と続け、「楽しい！何だか今フィクションに物凄く惹かれています。物語を必要としてるのかな」とつづった。