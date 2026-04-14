ロンドン序盤、リスク選好の動きで始まる 原油安＝ロンドン為替



ロンドン序盤はリスク選好の動きで始まっている。ロイター通信が「米国とイランの交渉団、今週後半に和平協議のためイスラマバード再訪へ」と報じている。４つの情報筋によるものとしている。これを受けて、NY原油先物が一時95ドル台まで下落。米10年債利回りは一時4.26％台に低下。米株先物は時間外取引で上昇。為替市場では有事ドル買いの巻き返しのドル売り反応が広がっている。クロス円が買い戻されており、東京市場からの円高の動きに調整も入っている。



USD/JPY 159.06 EUR/USD 1.1782 EUR/JPY 187.40

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