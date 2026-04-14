メインシナリオ・・・買い優勢、0.71台での値固めに注目。3月30日に0.6833まで下落後、反発を開始。8日には21日線を上抜き、現在は0.7100の攻防になっている。0.71台で値固め出来るか注目される。これに成功すれば、3月18日の高値0.7123や3月11日に付けた年初来高値0.7187を試すことになる。これらを上抜くと、0.7200を目指そう。0.72台に乗せるようなら、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300がターゲットになる。



サブシナリオ・・・一方、反落となれば、21日線がある0.6986が支持になる。前日は同線が支持となっていた。同線を割り込むと、節目の0.6900を目指そう。0.68台に沈むと、2日の安値0.6860や3月30日の安値0.6833が視野に入る。



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