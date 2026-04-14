チャンスで打てる気がしない

先週の本コラムで、阪神が〈もう少し消化したら首位になっているんじゃないか〉と記した。実際、その通りになった。連敗しない。5カード連続勝ち越しで首位に立った。このまま走られたのでは面白くもなんともない。

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5球団でなんとかする必要がある。

巨人は広島、ヤクルトとの6連戦を2勝3敗（1試合は雨天中止）で終えた。14日時点で14試合を消化し、7勝7敗で3位だ。

10日のヤクルト初戦は竹丸和幸の頑張りもあって、なんとか1点差で逃げ切ったが、11日はヤクルトに先発・山野太一から星知弥、ホセ・キハダとつながれて、逆に1点差負けを喫した。

12日、零封負けしたヤクルト戦での阿部監督

12日も先発・高梨裕稔の前に7回1死まで完全に抑え込まれた。8回から登板した新人の増居翔太からキハダの前に今季最小2安打の完封負けだ。

結局、少しいい投手が出てくると打線がつながらない。見ていると、チャンスで打てる気がしない。

14戦で13通りの打線

先週のコラムでは、コロコロと替える、行き当たりばったりの打線について記したが、今週も同じテーマになる。

阿部慎之助監督はこれまでの14戦で13通りの打線を組んでいる。スタメンは開幕戦と開幕3戦目が同じのみだ。

阿部監督のコメントが気になった。

「レギュラーは決まってませんのでね。みんな競争と思ってね。結果を残せば使いますし、残さなかったら競争ですから。そういうつもりで毎日考えています」

これには反対だ。

前日の試合で打った選手を翌日起用する。結果を出した……そうは言っても翌日また打てるものではない。前日4安打した選手が翌日もそれだけ打てるか。平均の問題だ。

打線は1シーズンを通して考えるものだ。この選手をここに置けばこれだけの安打数が見込める、この選手ならこのくらいの本塁打を打ってくれるだろう。

1シーズン、打てる日もあれば打てない日もある。どの選手が平均的に活躍できるか。トータルで考えるべきだ。そのためにキャンプがあり、オープン戦があったはずだ。

1番・キャベッジは面白いアイデア

トレイ・キャベッジを開幕から7試合は1番で使った。2番は松本剛だった。

1番・キャベッジは面白いと思った。ドジャースの大谷翔平のような感じだ。ド軍のデーブ・ロバーツ監督は本塁打を打てる大谷を1番に置いている。それだけ打席数が多くなる。一発が期待できる。

キャベッジだって1シーズンを通せば20〜30打席くらいは増えるはずだ。昨年は岡本和真の長期離脱があったとは言え、チームトップの17本塁打を放っている。先頭打者弾が期待できる。実際、開幕戦で放っている。四球やヒットで出塁すれば、2番の松本が送りバント、エンドランを仕掛けることができる。

ところが、以後は1番に浦田俊輔をメインとして、2番にキャベッジ、松本、佐々木俊輔を起用している。

たかだか7試合で見切りをつける。一貫性がない。チーム全体が落ち着かない。打線は1番と4番が固定できれば決まってくる。

我慢不足、その場しのぎと映る

例えば〈1番キャベッジ、2番松本、3番泉口友汰、4番ボビー・ダルベック、5番丸佳浩、6番坂本勇人、7番岸田行倫、8番浦田〉でいくとする。この打線を基本線に20〜30試合は続けて様子を見る。そして徐々に変えていけばいいのだ。

丸を使わない理由がよくわからない。体調不良ではないはずだ。いまは新旧交代期というが、相手にとって丸はまだまだ怖い打者だ。丸や坂本はずっとスタメンで出ていた選手だ。それが代打で登場してもそう打てるものではない。

4番ダルベックが11日、スタメンから外れた。先を見据えての休養だそうだが、これは違うと思う。4試合で2安打と一発が出ていなかった。アメリカでプレーしてきた選手だ。長旅や連戦を経験している。多少の疲れなどなんでもないはずだ。

4番と見込んだ選手をちょっと打てなくなったから外す。キャベッジが代わりに4番に入ったが無安打だった。

我慢が足りない。その場しのぎと映る。

今週の巨人は試練の6連戦

2勝を挙げた竹丸だが、チェンジアップが多い。フォークやこの球は投手にとっては楽なんだ。もっと低めに決まる真っすぐがあればもっと生きてくる。特に外角低めだ。真っすぐの精度を磨いてほしい。

来日初登板したブライアン・マタはエイヤっと投げるタイプだ。ポンとストライクを取れる球があればいいのだが。

冒頭、5球団でなんとかするしかないと記した。

巨人は14日から甲子園に乗り込んで阪神3連戦だ。先発は則本昂大、田中将大、フォレスト・ウィットリーの順番になる。そして神宮のヤクルト3連戦だ。試練の6連戦になるが、阪神には一泡吹かせてもらいたい。

最後になるが最近、周囲の知人から「巨人の試合が面白くない」といった声を聞くようになった。

阿部監督には我慢の采配・選手起用を期待したい。

（記録などは13日現在）

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

デイリー新潮編集部