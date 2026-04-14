5000人が集まる！

男性歌謡グループ・純烈の弟分として結成された、4人組歌謡コーラスグループ・モナキ。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が発売された4月8日、東京・池袋サンシャインシティの噴水広場で、メジャーデビューイベントを開催し、昼夜で「モナカマ」と呼ばれるファン5000人を集めた。

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アイドルイベントの聖地として知られる同所だが、1985年に伝説のアイドルグループ・おニャン子クラブのイベントが行われた際、4000人が集まり、安全性を考慮して中止になったことがある。

今回は混乱をさけるために、あらかじめ参加人数を制限したものの、施設のオープン前の午前10時には2000人のファンが列をつくり、昼の部が開演する1時間前の正午には最大収容人数となる2500人が地下1階から3階までを埋めつくすというフィーバーぶりだったという。

デビュー前から人気爆発（公式HPより）

「シングル発売に向け、モナキはこれまで各地で発売記念イベントを開催してきました。その頃から、客が集まりすぎて危険だという主催者の判断で、10会場以上のイベントが中止になっています。デビュー前に、ここまで人気に火が付いたのは、SNSを駆使した戦略が見事にハマったからでしょう。この成功は、今後の新人歌手やアイドルグループにとってプロモーションの“教科書”になるのでは」（大手レコード会社の宣伝担当者）

純烈のリーダーおよびプロデューサーである酒井一圭（50）が2023年10月、純烈に続く新グループを作るため「酒井一圭プロデュース セカンドチャンスオーディション」を開催。約1000人の応募者の中から選ばれた4人が、昨年11月の純烈コンサートで正式にお披露目され、今年1月のYouTube配信でデビュー日が発表された。

個性的なメンバーの売り出し方

オーディションを勝ち抜いてモナキのメンバーに選ばれたのは、「戦隊シリーズ」の「烈車戦隊トッキュウジャー」（テレビ朝日、14年）でトカッチ／トッキュウ2号役を演じていた、じん（39）。同作では志尊淳（31）や横浜流星（29）と共演した。

「動物戦隊ジュウオウジャー」（テレ朝、16年）でタスク／ジュウオウエレファント役を演じていたケンケン（29）は、一度は引退したがアルバイトを経て芸能界に復帰を果たした。

米国出身で、千葉大学工学部大学院を首席で卒業。大手鉄道会社では一級建築士として駅舎や駅ビルの開発を担当し、鉄道建築の分野で受賞歴も持つ、エリート会社員という異色の経歴を持つのがサカイJr.（37）。メンバー唯一の既婚者で、オーディション時は大手デベロッパーの副課長だった。

そして、大学ではアカペラサークルに所属し、卒業後は工場に勤務しながらカラオケ喫茶で歌唱力を磨き、人気リズムゲーム「太鼓の達人」の段位道場9段を持つおヨネ（28）。オーディションは首席合格だった。

「純烈と同じように、メンバーカラーが決まっています。じん、ケンケン、サカイJr.が長身イケメンなのに対し、おヨネは3枚目のキャラでグループにアクセントを与えています。4人とも当然のように歌唱力があり、それぞれの人生にもドラマが感じられ、魅力的なキャラです」（同前）

先輩の純烈は07年に結成され、10年にメジャーデビューを果たしたが、当時、まだネットが盛んではなくSNSは宣伝ツールにならず。PRに苦戦している中、都内のキャバレーで歌っていたところ、客として来店したテレビプロデューサーのテリー伊藤（76）が気に入り、テリー氏が関わるラジオ・テレビ番組に呼ばれて知名度がアップした。

その後、スーパー銭湯をコツコツ回ってマダム層のファンを取り込み、今や大みそかのNHK・紅白歌合戦の常連となった。

それに対し、モナキはSNSを最大限に活用してPR活動を行っている。

「特にTikTokに力を入れ、フォロワーは27.5万人（13日現在、以下同）ながら、1230万の『いいね』を集め、再生回数が1000万回を超える動画もあります。新曲に合わせて『踊ってみた』の動画もさまざまなバリエーションで投稿。特に若い世代はTikTokをよく見るので、いつの間にか新曲の歌詞と振り付けが世間に浸透するように。友人の高校生の娘さんがファンと聞かされて驚いたほどです。また、8.3万人が登録するYouTubeチャンネルではグループ誕生までのドキュメント映像や、さまざまな企画動画をアップし、メンバーたちの“素顔”を知ることができる。気がつけばデビュー日までに、新曲関連のSNSの動画の総再生回数は7億回を超えました」（ベテラン芸能記者）

早くも紅白!?

純烈はサンシャインシティでのイベントに、デビューから6年かけてたどり付いたが、モナキはデビュー日にステージに立った。そして、モナキのイベントに登場した酒井は、8月にモナキの東名阪Zeppツアーの開催を発表。壮絶なチケットの争奪戦が予想され、

「また、それが話題になります。彼らはSNSで成長過程を隠さず見せることで、ファンも自分たちが見守って育てていると、共感できる。かつては、デビューしてからがスタートでしたが、今はデビュー前のSNSの反響が重視される。さらに、旧ジャニーズ勢やK-POP勢が人気の中、秋元康氏（67）がプロデュースするSHOW-WAとMATSURIが人気を集めているように、昭和の匂いを漂わせる親しみやすいキャラクターのメンバーのグループがウケています。つまり、古き良き芸能界とSNS時代の寵児としてのメリットをハイブリッドさせたグループなのです」（同前）

ちなみに純烈は、デビューから8年目の18年に紅白歌合戦に初出場しているが、最近の紅白はSNSでの反響も選考基準に入っており、昨年は「イイじゃん」がバズった5人組ボーカルダンスグループ・M!LKが初出演を果たした。

「モナキは何もなければ、このまま突っ走りそうな勢いです。ただ、唯一の不安要素は、メンバーたちにスキャンダルが出ないか。純烈ですら、19年1月に元メンバーが女性スキャンダルや金銭問題を報じられ活動に支障がでました。さすがに、そのあたりは酒井さんがしっかり指導しているはずですが……」（同前）

デイリー新潮編集部