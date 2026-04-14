日本のファッションデザイナーの草分けだった森英恵さんが22年8月に96歳で死去して以降、初めての回顧展「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」が東京・港区の国立新美術館で15日から開催される。それに先立ち、孫でモデルの森泉（43）森星（33）姉妹が14日、同所で取材会を行った。

英恵さんは1977年にアジア人で初めてパリ・オートクチュール（高級注文服）正会員となり、家庭を大切にしながら、装飾・ビジネス界で世界的に活躍。新しい女性像の先駆けだった。以来、04年までの27年間、コレクションを発表し続けた。展覧会ではオートクチュールのドレスや資料、初公開となる作品など約400点を展示している。

泉は英恵さんが第一線の活動から退いた04年7月のパリコレクションと、同9月に都内で開催した最後のオートクチュールショーに、ウエディングドレス姿で登壇している。

「最後のオートクチュールで着たお嫁さんのドレスが印象的。見たら、うれしさがフラッシュバックして込み上げるものがあった。楽しかった。ママ森との貴重な楽しい思い出がよみがえります」。

人生の節目節目で助言をもらった。「ママ森がある時に『強くなりすぎないでね』と言ったことがある。答え（理由）は言わない。どういうつもりで言ったのか後で考えると、固くなると当たった時に壊れる。しなやかさを持って臨機応変にやることが大事だということだと思った」。

展覧会は「さまざまな人に見てほしい。洋服だけでなくいろいろな展示があります。子どもや若い人にもママ森の生き方を少しでも見てほしい」とアピールした。

7月6日まで開催。